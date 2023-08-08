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بعد إطلاق نار.. أميركا تُغلق سفارتها في هايتي "حتى إشعار آخر"

منذ 36 دقيقة
عناصر من الأمن في هايتي

عناصر من الأمن في هايتي

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أعلنت السفارة الأميركية في بورت أو برنس عاصمة هايتي، أنها مغلقة اليوم الثلاثاء، مع فرض قيود على مغادرة الموظفين لمجمعات السفارة حتى إشعار آخر، بسبب إطلاق نار في المنطقة المجاورة.

وقالت السفارة في تحذير أمني إنّ “بعض الطرق المؤدية إلى السفارة قد تتأثر بسبب استمرار إطلاق النار السريع”.

ويأتي الإغلاق في أعقاب احتجاجات عنيفة هزّت العاصمة أمس الإثنين، عندما واجه المتظاهرون الشرطة، مطالبين بالحماية من عنف العصابات.

وأدى عنف العصابات في هايتي إلى تصاعد عمليات الخطف والقتل، وتدمير الرعاية الصحية.

وبحسب الأمم المتحدة، يحتاج حوالي 5.2 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف سكان هايتي، إلى مساعدات إنسانية.

    المصدر :
  • رويترز

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