بعد إعدام أكبري.. بريطانيا تفرض عقوبات على المدعي العام الإيراني

فرضت الحكومة البريطانية، السبت، عقوبات على المدعي العام الإيراني عقب إعدام مواطن بريطاني إيراني.

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم السبت إن بريطانيا فرضت عقوبات على المدعي العام الإيراني عقب إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري.

وأضاف “العقوبات على المدعي العام الإيراني اليوم تعكس اشمئزازنا من إعدام علي رضا أكبري … المدعي العام هو أهم محرك في استخدام إيران لعقوبة الإعدام. نحمل النظام المسؤولية عن انتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان”.

وأعلن القضاء الإيراني في وقت سابق اليوم إعدام علي رضا أكبري، وهو مواطن بريطاني إيراني شغل في السابق منصب نائب وزير الدفاع الإيراني، في تحد لنداءات من لندن لإطلاق سراحه.

فرنسا تستدعي السفير الإيراني

قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن وزيرة الخارجية كاترين كولونا استدعت القائم بالأعمال الإيراني في باريس اليوم السبت بسبب إعدام مواطن بريطاني إيراني متهم بالتجسس.

وأضاف البيان أنه “تم تحذيره أيضا من أن انتهاكات إيران المتكررة للقانون الدولي لا يمكن أن تمر دون رد، خاصة فيما يتعلق بمعاملة الرعايا الأجانب الذين تحتجزهم بشكل تعسفي”.