بعد إعدام المصارع أفكاري.. إيران تُنكل بباقي العائلة

لا زالت تبعات قضية إعدام إيران للمصارع نويد أفكاري مستمرة بالرغم من مرور أكثر من شهرين ، ويبدو أن النظام لم يكتفي بالجريمة التي ارتكبها بحق أفكاري بل مستمر في ملاحقة وتعذيب باقي أفراد عائلته .

بعد انقضاء نحو شهرين على إعدام طهران المصارع الشاب نويد أفكاري رغم كافة المناشدات الدولية، لا يزال شقيقاه يعانيان في السجن.

فقد كشف ناشطون إيرانيون خلال الساعات الماضية، أن وحيد وحبيب، شقيقي نويد، ما زالا يقبعان في السجن الانفرادي منذ أكثر من 65 يوماً..

كما أكدت الناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد، تعرضهما للضرب المبرح، ومنعهما حتى اللحظة من رؤية العائلة.

