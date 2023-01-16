الأثنين 23 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 16 يناير 2023 |
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بعد إعدام علي رضا أكبري.. بريطانيا تتوعّد إيران بـ "المحاسبة"

منذ ساعة واحدة
علي رضا أكبري

علي رضا أكبري

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كشف وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، أن النظام الإيراني استدرج المسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية علي رضا أكبري، الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضًا، إلى العاصمة طهران ثم عذبه وأعدمه.

كليفرلي، قال أمام مجلس العموم الاثنين، إنّ إعدام أكبري عمل جبان ومشين من النظام الإيراني، وأضاف: “ننظر مع الحلفاء في المزيد من الخطوات لمواجهة إيران”، مؤكداً أن “المحاسبة ستتم”، وفق رويترز.

اتهم بالتجسس

يذكر أن القضاء الإيراني كان نفذ، السبت، حكم الإعدام الصادر بحق علي رضا أكبري بعد اتهامه بالتجسس لصالح المملكة المتحدة.

إذ أفادت وكالة “ميزان” التابعة للسلطة القضائية، بأن حكم الإعدام بحق أكبري نفذ شنقاً بعد إدانته بـ”الإفساد في الأرض والمس بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية”، حسب تعبيرها.

وردًا على إعدام المواطن الإيراني البريطاني علي رضا أكبري (61 عامًا) السبت، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على المدّعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري.

واستدعت لندن أيضًا القائم بالأعمال الايراني لديها، كما استدعت “مؤقتًا” سفيرها في طهران.

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