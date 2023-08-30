بعد إعلان الانقلاب.. 30 سفينة ترسو قبالة سواحل الغابون

أفادت بيانات ومصادر بقطاع النقل البحري بأن 30 سفينة تجارية على الأقل رست ، الأربعاء، في المياه قرب الغابون بعدما قال ضباط الجيش إنهم استولوا على السلطة في الدولة الواقعة بوسط أفريقيا.

وقال ضباط من جيش الغابون إنهم استولوا على السلطة في البلد المنتج للنفط ووضعوا الرئيس علي بونجو رهن الإقامة الجبرية بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات فوزه بولاية ثالثة. وأُغلقت الحدود وتم حل مؤسسات الدولة.

وأظهرت بيانات تتبع سفن الشحن من شركة التحليلات (مارين ترافيك) اليوم الأربعاء أن السفن تشمل سفن شحن تجارية وناقلات توقفت بالقرب من الموانئ الرئيسية في البلاد، ومنها ميناء أويندو الواقع بالقرب من العاصمة ليبرفيل وميناء بورت جنتل الواقع في الجنوب.

وقالت شركة (أمبري) البريطانية للأمن البحري إن عمليات الميناء في ليبرفيل توقفت ولم تدخل أي سفينة أو تخرج من الميناء منذ إعلان الانقلاب.

وأضافت في إعلان “أمبري على علم بأن الحركة إلى الغابون ومنها متوقفة عقب إعلان من ضباط الجيش في الصباح الباكر”.