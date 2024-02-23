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بعد إغلاقها لأكثر من 10 سنوات.. العراق يعيد افتتاح مصفاة الشمال في بيجي

منذ 14 دقيقة
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أعاد العراق افتتاح مصفاة الشمال في بيجي بعد إغلاقها لأكثر من 10 سنوات، وفق وكالة رويترز.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان اليوم الجمعة إن العراق أعاد فتح مصفاة الشمال في بيجي بعد إغلاقها لأكثر من 10 سنوات.

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على المصفاة في عام 2014 وتعرضت لأضرار بالغة في القتال بين التنظيم وقوات الأمن العراقية التي تمكنت من استعادتها.

ويشار إلى أن مصفاة الشمال في بيجي تسهم في تغطية جزء مهم من الاحتياجات المحلية للمواطنين والمنشآت الصناعية ومحطات الكهرباء.

وفي منتصف يناير/ كانون الثاني الفائت، قالت وزارة النفط العراقية إن شركة مصافي الشمال تقترب من الانتهاء من إعادة تأهيل مصفاة الشمال في بيجي بمحافظة صلاح الدين التي تبلغ طاقتها التكريرية 150 ألف برميل يوميا.

    المصدر :
  • رويترز

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