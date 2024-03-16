السبت 6 رمضان 1445 ﻫ - 16 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد إغلاقه.. إعادة فتح مطار أوسلو تدريجيا

منذ 9 دقائق
مطار أوسلو

مطار أوسلو

A A A
طباعة المقال

أعلنت شركة أفينور المشغلة للمطارات الوطنية اليوم السبت إن مطار الرئيسي في أوسلو أُعيد فتحه أمام الرحلات المغادرة بعد إغلاقه في وقت سابق من اليوم بسبب تساقط ثلوج كثيفة وهبوب رياح، لكن الرحلات القادمة إلى المطار لا تزال معلقة في الوقت الراهن.

وقال متحدث باسم أفينور “نخطط لاستئناف الرحلات المغادرة تدريجيا اعتبارا من الساعة الثانية بعد الظهر (1300 بتوقيت غرينتش)”.

وأضاف أن المطار سيستقبل الرحلات القادمة مرة أخرى اعتبارا من الساعة 1440 بتوقيت غرينتش بينما تراقب أفينور أحوال الطقس.

وتسبب الثلج الكثيف إلى جانب الرياح العاصفة والأمطار الغزيرة في ظروف صعبة في وقت سابق من اليوم مما أدى إلى إغلاق المطار.

وقالت أفينور في بيان على الموقع الإلكتروني للمطار إنه من الضروري أن يلتزم المسافرون بالمعلومات الواردة من شركات الطيران ومتابعة شاشات المعلومات المتعلقة بالرحلات المغادرة.

وأصدر معهد الأرصاد الجوية النرويجي تحذيرا أصفر اللون من هبوب رياح قوية حتى الساعة 1500 بتوقيت غرينتش وتحذيرا آخر من تساقط الثلوج حتى الساعة 1600 بتوقيت غرينتش.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري
وزير الداخلية العراقي: لا نسمح لحزب العمال أن يكون حجة لاستهداف أراضينا
الجيش النيجري
عشرات القتلى من الجيش النيجيري في اشتباكات بولاية دلتا
السيناتور بيرني ساندرز
غزة تحت النار
سيناتور أميركي: علينا وقف تمويل آلة الحرب الإسرائيلية

الأكثر قراءة

جبران باسيل
تصعيد خطير من باسيل: حزب الله خرج من التفاهم حين تخلى عن بناء الدولة!
رسالة "فيديو" من حزب الله للجيش الإسرائيلي.. "بتوسع منوسع"
رسالة "فيديو" من حزب الله للجيش الإسرائيلي.. "بتوسع منوسع"
شهر رمضان المبارك - تعبيرية
سنة ميلادية سيصوم فيها المسلمون 36 يوماً من شهر رمضان.. ما تفسير ذلك!؟