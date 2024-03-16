بعد إغلاقه.. إعادة فتح مطار أوسلو تدريجيا

أعلنت شركة أفينور المشغلة للمطارات الوطنية اليوم السبت إن مطار الرئيسي في أوسلو أُعيد فتحه أمام الرحلات المغادرة بعد إغلاقه في وقت سابق من اليوم بسبب تساقط ثلوج كثيفة وهبوب رياح، لكن الرحلات القادمة إلى المطار لا تزال معلقة في الوقت الراهن.

وقال متحدث باسم أفينور “نخطط لاستئناف الرحلات المغادرة تدريجيا اعتبارا من الساعة الثانية بعد الظهر (1300 بتوقيت غرينتش)”.

وأضاف أن المطار سيستقبل الرحلات القادمة مرة أخرى اعتبارا من الساعة 1440 بتوقيت غرينتش بينما تراقب أفينور أحوال الطقس.

وتسبب الثلج الكثيف إلى جانب الرياح العاصفة والأمطار الغزيرة في ظروف صعبة في وقت سابق من اليوم مما أدى إلى إغلاق المطار.

وقالت أفينور في بيان على الموقع الإلكتروني للمطار إنه من الضروري أن يلتزم المسافرون بالمعلومات الواردة من شركات الطيران ومتابعة شاشات المعلومات المتعلقة بالرحلات المغادرة.

وأصدر معهد الأرصاد الجوية النرويجي تحذيرا أصفر اللون من هبوب رياح قوية حتى الساعة 1500 بتوقيت غرينتش وتحذيرا آخر من تساقط الثلوج حتى الساعة 1600 بتوقيت غرينتش.