الثلاثاء 16 رمضان 1445 ﻫ - 26 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد إغلاق باب التسجيل.. المعارضة الفنزويلية دون مرشح في انتخابات الرئاسة

منذ ساعتين
علم فنزويلا

علم فنزويلا

A A A
طباعة المقال

أصبح ائتلاف المعارضة في فنزويلا دون مرشح في الانتخابات الرئاسية التي تجرى في شهر يوليو /تموز القادم، بعدما فشلت كورينا يوريس في تسجيل اسمها ضمن المرشحين قبل انتهاء الموعد المحدد لذلك أمس الاثنين 25 آذار/مارس الجاري.

ووقع الاختيار على يوريس (80 عاما) الأسبوع الماضي للترشح عن المعارضة من جانب ماريا كورينا ماتشادو التي فازت بترشيح المعارضة لخوض السباق باكتساح في العام الماضي أمام الرئيس الحالي نيكولاس مادورو لكن تم منعها من تولي أي منصب رسمي.

وقال عمر باربوزا زعيم ائتلاف المعارضة إن الائتلاف لم يستطع الولوج إلى النظام الإلكتروني للسلطة الانتخابية لتسجيل اسم يوريس.

وأضاف في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء “لم يسمحوا لنا بالدخول”.

ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية ولا هيئتها الانتخابية في المجلس الانتخابي الوطني على الفور على طلب من رويترز للتعليق على ما إذا كانت يوريس غير مؤهلة للترشح.

وتم القبض على شخصين مقربين من ماتشادو الأسبوع الماضي مما أثار غضب واشنطن التي حذرت بالفعل من أنها لن تقوم بتخفيف العقوبات النفطية التي تنتهي في أبريل نيسان ما لم تسمح حكومة مادورو الاشتراكية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقالت يوريس لرويترز في مقابلة أجريت معها أمس الاثنين إنها منفتحة على إجراء مناقشات مع مادورو.

وأضافت “يجب أن أتفاوض معه.. أقول له إنه يجب أن يلتزم بالدستور”.

وسمح الحزب الاشتراكي الحاكم في فنزويلا لمادورو، وهو سائق حافلة سابق يبلغ من العمر 61 عاما، بالترشح لفترة ثانية مدتها ست سنوات، ونجح في التسجيل كمرشح لدى المجلس الانتخابي الوطني أمس الاثنين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الأسهم الأوروبية
أسواق الأسهم الأوروبية تفتتح على تراجع طفيف
دونالد ترامب
ترامب يدخل قائمة أغنى 500 شخص في العالم
بنيامين نتنياهو
غزة تحت النار
وصفتها بـ"الوهمية".. إسرائيل: لن نرضخ لمطالب حماس في محادثات الهدنة

الأكثر قراءة

جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
تصريحات مفاجئة لضابط إسرائيلي كبير: نحن سمحنا لحزب الله بهذا الأمر!
رسم توضيحي للعاصفة المغناطيسية
عاصفة مغناطيسية شديدة خلال ساعات.. إلى أي مدى ستؤثر على الأرض!؟
جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
99% من واردات الأسلحة لإسرائيل من هاتين الدولتين.. صحيفة إسرائيلية تكشف!