الثلاثاء 3 صفر 1444 ﻫ - 30 أغسطس 2022 |
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بعد إغلاق وجيز.. إيران تعيد فتح حدودها مع العراق

منذ 35 دقيقة
المنطقة الخضراء في العراق (رويترز)

المنطقة الخضراء في العراق (رويترز)

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أفاد الإعلام الرسمي بأن إيران أعادت فتح حدودها مع العراق أمام المسافرين، بعد فترة وجيزة من مطالبة رجل الدين الشيعي “مقتدى الصدر” لأنصاره بالانسحاب من الشوارع.

وكانت طهران قد أغلقت حدودها وأوقفت رحلات الطيران إلى العراق، وسط اندلاع لأعمال عنف في العراق في أعقاب إعلان الصدر الاثنين 29 آب اعتزال الحياة السياسية.

ويسافر ملايين الإيرانيين إلى مدينة كربلاء العراقية سنويًا لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين حفيد النبي محمد. وتوافق أربعينية الحسين هذا العام 16 و17 سبتمبر أيلول.

كما نقل التلفزيون الرسمي عن المسؤول الإيراني قوله: “جميع الحدود مفتوحة الآن، مع عودة الأمن والهدوء إلى العراق”.

وفي وقت سابق، قال التلفزيون الرسمي إن إيران علّقت جميع رحلات الطيران إلى العراق “حتى إشعار آخر بسبب الاضطرابات الراهنة”.

كذلك، نقل التلفزيون عن مسؤول طيران كبير: “نحاول ترتيب رحلة طيران طارئة لإعادة الإيرانيين الموجودين في المطار حاليا من العراق وبغداد. نأمل في إجلائهم اليوم”.

    المصدر :
  • رويترز

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