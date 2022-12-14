بعد إقالتها.. نائبة أوروبيّة تنفي علمها بأموال ضُبطت في منزلها

إثر إقالتها من منصب نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي لتورّطها بفضحية فساد مالي مدوّية يُعتقد أنّها متّصلة بقطر، نفت النائبة الأوروبية اليونانية إيفا كايلي علمها بوجود الأموال التي ضبطتها الشرطة في شقتها في بروكسل، حسبما أعلن وكيل الدفاع عنها.

فقد أكد المحامي ميخاليس ديميتراكوبولوس أنّ موكّلته “بريئة”، نافيًا “الإشاعات الكاذبة” بأنّها تلقّت رشاوى من قطر”، وأوضح أنّ كايلي التي أوقفتها الشرطة في إطار سلسلة مداهمات نفّذتها في بروكسل وجوارها، “لا علاقة لها بالأموال النقدية التي عُثر عليها في منزلها (..) هي لم تكن تعلم بوجود هذه الأموال”.

كذلك لفت المحامي إلى أنّ فرانشيسكو جيورجي، شريك حياة موكّلته، يمكن أن تكون لديه “إجابات حول وجود هذه الأموال”.

كايلي (44 عامًا) هي أحد ستّة أشخاص أوقفتهم الشرطة في إطار المداهمات التي نفّذتها، وهي أيضًا العضو الوحيد في البرلمان الأوروبي الذي وجّهت إليه اتّهامات في هذه القضية.

بحسب مصدر قضائي بلجيكي فقد تمّ العثور في شقتها في بروكسل على أوراق نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى 150 ألف يورو.

فيما سيقرّر قاض بلجيكي اليوم الأربعاء، ما إذا كان سيبقي على كايلي والمتهمين الثلاثة الآخرين رهن الاحتجاز بانتظار محاكمتهم أم سيمنحهم إطلاق سراح مشروطًا.

إذ يُشتبه بأنّ كايلي تلقّت مبالغ من قطر للدفاع عن مصالح الإمارة التي تستضيف حاليًا مباريات كأس العالم في كرة القدم. بينما نفت قطر بشدة هذه الاتهامات.