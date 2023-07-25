بعد إقرار التعديلات القضائيّة.. "موديز" تُحذر "إسرائيل" من تبعات اقتصاديّة سلبيّة

لفتت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء، إلى أنّ إقرار قانون جديد في “إسرائيل” يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، يشير إلى أنّ التوترات السياسية ستستمر وسيكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني في إسرائيل.

وأضافت في تقرير: “نعتقد أن طبيعة المقترحات الحكومية الواسعة النطاق يمكن أن تضعف استقلال القضاء بشكل جوهري وتعطل الضوابط والتوازنات الفعالة بين مختلف فروع السلطة، وهي جوانب مهمة للمؤسسات القوية”.

ولم تتخذ الوكالة أي إجراءات تصنيفية تتعلق بإسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اعتبر، قبيل صدور تقرير “موديز”، أنّ اقتصاد “إسرائيل” قوي وسيواصل النمو، وذلك في أعقاب إقرار الجزء الأول من خطة التعديلات القضائية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية.

وقال نتنياهو في بيان مشترك مع وزير المالية الإسرائيلي: “هذا رد فعل لحظي، وعندما يزول الغبار سيتضح أن اقتصاد إسرائيل قوي جدًا”.