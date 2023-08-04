بعد إنهاء خدماته.. دبلوماسيّ نيجريّ يُحذّر "الانقلاب يدمّر منطقة الساحل برمّتها"

رأى سفير النيجر لدى واشنطن كياري ليمان-تينغيري، أنّ على منفذي الانقلاب العسكري “العودة إلى رشدهم”.

وحذّر الدبلوماسي الرفيع، بعد ساعات من إعلان منفذي الانقلاب العسكري إنهاء خدماته، الخميس، من مخاطر ما يجري في بلاده، معتبرًا أن المجلس العسكري الانقلابي يدفع النيجر نحو الانهيار، وهو ما سيؤدي إلى جر منطقة الساحل بكاملها إلى حال من عدم الاستقرار، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسيّة.

كما شدد تينغيري على أنه في حال انهارت النيجر، فإنّ منطقة الساحل بكاملها ستنهار ويتزعزع استقرارها، لافتًا إلى عدم وجود طريقة بعد ذلك لحماية دول إفريقيا الساحلية ودول الساحل الغربي.

كذلك أبدى خشيته من أن تستغل مجموعة فاغنر الروسية هذا الوضع، قائلاً: “سيكون هناك فاغنر والمتطرفون الذين يسيطرون على إفريقيا من الساحل إلى البحر المتوسط”.

تابع ليمان-تينغيري أنه لا يتمنى أن تقع بلاده في أيدي المرتزقة، مستشهدًا بحجم الدمار والجرائم التي ارتكبوها في أماكن أخرى في ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي.

واعتبر السفير أن الرئيس السابق محمد بازوم لا يزال “الرئيس الشرعي للنيجر”، منددًا بمحاولة الانقلاب، ومعتبرًا أن لا سبب لها ولا مبرر”، ومبديًا خشيته من عواقبها المدمرة، في إشارة إلى العقوبات التي أدت إلى انقطاع التيار الكهرباء وزيادة أسعار السلع الغذائية.

وذكر أن النيجر، إحدى أفقر دول العالم، تعتمد إلى حد كبير على المساعدات الخارجية التي تُمثل 40% من ميزانية البلاد. حتى هدد بحال فشل المفاوضات مع المجلس العسكري، بأنه لن يكون هناك “خيار آخر سوى استخدام القوّة”، حتى لو أنه “لا أحد يريد الحرب”، بحسب تعبيره.

يشار إلى أن مُنفّذي الانقلاب العسكري في النيجر، كانوا أعلنوا في بيان تلي عبر التلفزيون الوطني، “إنهاء” مهمّات ليمان-تينغيري وسفراء بلادهم لدى فرنسا ونيجيريا وتوغو أيضًا.