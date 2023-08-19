السبت 3 صفر 1445 ﻫ - 19 أغسطس 2023 |
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بعد اتّفاق "إيكواس" على التدخّل العسكريّ.. قوّات بوركينا فاسو ومالي "رهن إشارة النيجر"

منذ 8 دقائق
انقلاب النيجر

انقلاب النيجر

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استعدادًا للدفاع عن النيجر، استنفرت كلّ من مالي وبوركينا فاسو، بعد أن اتّفق قادة جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، أمس الجمعة، على موعد التدخل العسكري لردع المجلس العسكري، الذي أعلن أواخر الشهر الماضي الانقلاب في البلاد، واعتقل على إثره الرئيس المنتخب محمد بازوم.

فقد بث تلفزيون النيجر صورًا لطائرات حربية قال إن مالي وبوركينا فاسو أرسلتهما إلى نيامي، مشيرًا إلى أن البلدين وضعا قواتهما رهن إشارة النيجر تنفيذًا لتعهداتهما بالدفاع المشترك وصد عدوان قد تتعرض له النيجر.

وأضاف أن ضباطًا من قيادات الأركان في البلدان الثلاثة، عقدوا اجتماعًا للتنسيق في نيامي ضمن الاستعدادات لمواجهة تدخل عسكري محتمل لقوة مشتركة من إيكواس.

جاء ذلك، بعدما قال عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في إيكواس، الجمعة، إنّه “تم اتخاذ القرار بشأن اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر لكننا لن نعلن عنه”، مبينًا أن أي تدخل في نيامي سيكون قصير الأجل ويهدف لاستعادة النظام الدستوري.

كما قال: “اتفق قاد مجموعة إيكواس بالفعل على ما الذي سيكون مطلوبًا لأي تدخل في النيجر”، مطالبًا بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر وعائلته.

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