بعد اتّفاق مع أميركا.. إيران تعتزم استخدام أموالها في تعزيز إنتاجها المحليّ

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، أنّ أصول بلاده المفرج عنها في الخارج ستستخدم في تعزيز الإنتاج المحلي، وفق ما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.

وتوصلت طهران وواشنطن الأسبوع الماضي إلى اتفاق يتم بموجبه الإفراج عن خمسة أميركيين محتجزين في إيران مقابل إلغاء تجميد ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية وإرسالها إلى حساب في قطر يمكن لإيران الوصول له.

ويقول مسؤولون أميركيون إن الأموال الإيرانية ستحول إلى حسابات عليها قيود وستُستخدم لأغراض إنسانية مثل شراء الغذاء أو الدواء.

وقال محامي أحد المحتجزين الأميركيين إنّ إيران سمحت لأربعة منهم بالانتقال للإقامة الجبرية من سجن إيفين في طهران. وقد يكون ذلك خطوة أولى في مجموعة من المناورات المعقدة.

والمحتجز الخامس رهن الإقامة الجبرية بالفعل.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إنّ الولايات المتحدة ستُفرج عن بعض الإيرانيين من سجون أميركية بموجب الاتفاق.