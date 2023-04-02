بعد اتّهامات بحقّه.. ترامب يعتزم الردّ بتصريح علنيّ

أعلن مكتب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أنّ الأخير سيدلي ببيان من مقر إقامته في فلوريدا بعد توجيه الاتهامات إليه في محكمة نيويورك يوم الثلاثاء.

وجاء في إعلان المكتب: “سيلقي الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ج.ترامب،، بيانًا في مار ألاغو، في بالم بيتش، فلوريدا يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 الساعة 8:15 مساء بالتوقيت الشرقي”.

ومن المتوقع أن يمثل ترامب، يوم الثلاثاء أمام محكمة في نيويورك، حيث سيتم قراءة الاتهامات عليه، وسيرفض الاعتراف بها كما قال.

ويُزعم أن الاتهامات كانت عن انتهاكات مالية في دفع مبلغ كبير من المال للممثلة الإباحية سترومي دانيلز لصمتها بشأن علاقتها المزعومة به.