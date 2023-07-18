الثلاثاء 30 ذو الحجة 1444 ﻫ - 18 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد اتّهامه بإيواء متشدّدين.. رئيس الكونغو السابق يردّ على أوغندا

منذ 49 دقيقة
الكونغو الديمقراطية - أرشيفية

الكونغو الديمقراطية - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

رفض رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية السابق جوزيف كابيلا، اتهامات من أوغندا المجاورة، بأنّه وفر ملاذًا لجماعة إسلامية متشددة، وسمح لها بالتوسع واستغلال الموارد المعدنية.

وتولى كابيلا رئاسة الكونغو من عام 2001 إلى 2019 قبل أن يخلفه الرئيس الحالي فليكس تشيسكيدي.

وقال رئيس أوغندا يوويري موسيفيني، الأسبوع الماضي، إنّ كابيلا سمح لجماعة القوات الديمقراطية المتحالفة، التي أعلنت الولاء لتنظيم داعش المتشدد بإقامة معسكرات كبيرة، وكذلك تعدين الذهب وبيع الأخشاب وأنشطة اقتصادية أخرى.

وقالت باربارا نزيمبي، المتحدثة باسم كابيلا في بيان لرويترز: “الاتهامات الكاذبة التي لا مبرر لها من جانب الرئيس موسيفيني الذي يعد أحد عوامل زعزعة الاستقرار الرئيسية في المنطقة سخيفة، وتهدف إلى تشتيت انتباه الشعب الكونغولي وتقسيمه”.

وكثيرًا ما يرتكب أفراد من الجماعة المتشددة جرائم قتل في الكونغو تستهدف مدنيين وعسكريين، كما يشنون أحيانًا هجمات في أوغندا.

وفي واحدة من أكثر الهجمات المروعة، عبر متشددون من القوات الديمقراطية المتحالفة الشهر الماضي الحدود إلى أوغندا، واقتحموا مدرسة ثانوية وقتلوا 42 شخصًا معظمهم من الطلاب. وأحرق المتشددون بعض الضحايا وهم أحياء.

وقالت نزيمبي إن حكومة الكونغو التي قادها كابيلا أعلنت أن الجماعة منظمة إرهابية وأطلعت المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة على “الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الديمقراطية المتحالفة وعلى ضرورة التدخل”.

وأشار إلى أن “هذه المنظمات الدولية رفضت تصنيف “الإرهابية” الذي أطلقته الحكومة الكونغولية. لقد حان الوقت للاعتراف بأن جوزيف كابيلا كان على حق وأنه كان من الضروري التدخل بشكل عاجل”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

واشنطن تقر حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا - أرشيفية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
تعهّد أميركيّ جديد لأوكرانيا.. حزمة مساعدات عسكريّة بـ 1.3 مليار دولار
الجيش الباكستاني
باكستان.. تفجير انتحاريّ يستهدف قوات الحدود في بيشاور
انقطاع التيار الكهربائي في غزة - تعبيرية
موجة الحر تفاقم معاناة غزّة.. وسكّان القطاع يشكون من انقطاع الكهرباء

الأكثر قراءة

سد المسيلحة
سد المسيلحة وبركة الضفادع.. خبير هيدروجيولوجي يكشف لصوت بيروت تفاصيل جديدة و"صادمة"!
شرب الماء - تعبيرية
مع ارتفاع الحرارة صيفاً.. كم لتراً من الماء يجب أن نشرب يومياً؟
الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
بعد تقلّباته الهستيريّة الأخيرة.. كم بلغت تسعيرة "الدولار" مساء؟