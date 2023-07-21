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بعد احتجازها في إندونيسيا.. إيران تتبرّأ من ناقلة نفط عملاقة ترفع علمها

منذ ساعة واحدة
ناقلة نفط ترفع علم إيران

ناقلة نفط ترفع علم إيران - أرشيفية

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نفت طهران ملكيتها لشحنة نفط تحملها ناقلة عملاقة ترفع العلم الإيراني احتجزتها إندونيسيا الأسبوع الماضي، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الجمعة.

ولم تحدد وزارة النفط الإيرانيّة في بيان هوية مالك الشحنة التي تحملها الناقلة العملاقة (إم.تي أرمان 114)، التي ترفع العلم الإيراني ويُشتبه في تورطها في نقل النفط الخام بشكل غير قانوني.

وقال خفر السواحل الإندونيسي في 11 تموز/ يوليو تموز إنّه احتجز الناقلة.

وذكرت الوزارة في البيان من دون الخوض في تفاصيل “الأنباء المنشورة التي تربط شحنة هذه السفينة.. بإيران، ليست صحيحة وهدفها خلق مناخ سلبي ضد بلادنا”.

وقال قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أمس الخميس، إن طهران سترد على أي شركة نفط تُفرغ النفط الإيراني من ناقلة نفط محتجزة حاليًا خارج ميناء هيوستن، في ظل تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن.

    المصدر :
  • رويترز

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