بعد احتجازها لأيام.. سفينة الحبوب الروسية تغادر تركيا

أفادت بيانات تتبع السفن من رفينيتيف بأن سفينة الشحن (جيبيك جولي) التي ترفع العلم الروسي والتي كان يُشتبه بأنها محملة بحبوب أوكرانية مسروقة، غادرت ميناء قره سو في شمال غرب تركيا في وقت متأخر الأربعاء 6 تموز.

وقال سفير أوكرانيا لدى تركيا إن السلطات التركية احتجزت السفينة. وذكرت رويترز في وقت سابق أن كييف طلبت من أنقرة احتجازها.

ونفت وزارة الخارجية الروسية تقارير عن احتجاز السفينة، وقالت إنها غير صحيحة.

وتتهم كييف موسكو بسرقة الحبوب من الأراضي التي استولت عليها قواتها منذ بداية الغزو في أواخر فبراير شباط. الأمر الذي ينفيه الكرملين.

وقال المسؤول الأوكراني: “بناء على طلب، تم وقف السفينة جيبك جولي قبالة (ميناء) كاراسو… يجري التحقيق بدقة في هذه المزاعم. ليس مدونا على الحبوب لمن تنتمي”.

وتابع أن تركيا على اتصال بروسيا والأمم المتحدة وأطراف ثالثة في ما يخص هذه المسألة.

وشاهد مراسلون من رويترز الأحد، السفينة وهي راسية على بعد كيلومتر واحد تقريبا قبالة الشاطئ وخارج ميناء كاراسو في شمال غرب مقاطعة سكاريا التركية. ولم يكن هناك أي علامات واضحة على تحركات على متن السفينة أو سفن أخرى قريبة.

ونقل مسؤول من وزارة الخارجية الأوكرانية معلومات من إدارة البحرية الأوكرانية لرويترز مفادها أن جيبك جولي، التي تبلغ حمولتها 7146 طنا، حملت شحنتها الأولى، التي تبلغ 4500 طن تقريبا من الحبوب الأوكرانية، من ميناء بيرديانسك الذي تحتله روسيا في جنوب أوكرانيا.