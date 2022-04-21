بعد احتجازها منذ أيام.. اليونان ستفرج عن ناقلة نفط روسية

أفاد خفر السواحل اليوناني في وقت سابق، بأن اليونان احتجزت ناقلة نفط روسية قبالة جزيرة إيفيا في إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو .

غير أن وكالة رويترز نقلت عن مصدر حكومي، اليوم الخميس، أنّ السلطات اليونانية ستطلق سراح ناقلة النفط الروسية.

السفينة “بيجاس” التي تبلغ حمولتها 115500 طن وترفع العلم الروسي، ويبلغ عدد طاقمها 19 روسيا، احتُجزت بالقرب من كاريستوس على الساحل الجنوبي لإيفيا الواقعة قبالة بر اليونان الرئيسي مباشرة بالقرب من أثينا في إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.

وقال المصدر من دون أن يورد مزيدا من التفاصيل “صدرت أوامر لحرس السواحل من إدارة مكافحة غسل الأموال بإطلاق سراح السفينة”.

وذكر حرس السواحل أن شحنة الناقلة من النفط لم تصادر.

هذا وأفادت وكالة الأنباء اليونانية بأن الناقلة بيجاس، التي تغير اسمها إلى لانا في آذار، كانت قد أبلغت في وقت سابق عن عطل في المحرك. وكانت متجهة إلى شبه جزيرة بيلوبونيس الجنوبية لنقل حمولتها إلى ناقلة أخرى لكن الأمواج العالية أجبرتها على الرسو قبالة كاريستوس حيث احتجزتها السلطات.

والسفينة تديرها شركة ترانسمورفلوت ومقرها روسيا.

يٌذكر أنّ الاتحاد الأوروبي حظر هذا الشهر دخول السفن التي ترفع العلم الروسي موانئ دوله الأعضاء وعددها 27، مع بعض الاستثناءات، ضمن عقوبات شاملة جديدة على روسيا بسبب الحرب التي يصفها الكرملين بأنها “عملية عسكرية خاصة”.