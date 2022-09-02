بعد احتجازهما لفترة وجيزة.. إيران تطلق سراح قاربين مسيرين أميركيين

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن البحرية الإيرانية احتجزت قاربين مسيرين أميركيين في البحر الأحمر، قبل أن تطلق سراحهما في وقت لاحق، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أيام.

وأشار التلفزيون الى أن “الفرقاطة (البحرية الإيرانية) جماران احتجزت القاربين الخميس 1 أيلول لمنع وقوع أي حادث محتمل، بعدما وجهت تحذيرات للأسطول الأميركي”، وأضاف أنه “بعد تأمين الممرات الملاحية الدولية، أُطلق سراحهما في منطقة آمنة”.

وأظهرت لقطات قيام أكثر من 12 من عناصر البحرية الإيرانية بإعادة إنزال القاربين للمياه.

كذلك، أعلنت البحرية الأميركية الثلاثاء الماضي أنها أحبطت محاولة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني للاستيلاء على قارب مسير يشغله الأسطول الخامس الأميركي في الخليج. وقالت إيران إن القارب كانت يشكل خطرًا على حركة الملاحة.

وتعمل إيران على تعزيز وجودها في البحر الأحمر، بالقرب من ساحل اليمن، حيث تدعم طهران الحوثيين. وبدأت الجمهورية الإسلامية قبل أكثر من عشر سنوات نشر قطع بحرية بالمنطقة لحماية ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية من القرصنة.

هذا وتحذّر إيران الولايات المتحدة مرارًا بشأن أنشطتها العسكرية في الخليج، وتقول إن بحرية الحرس الثوري تعزّز دورياتها بهدف تأمين حركة السفن الإيرانية ومكافحة تهريب الوقود.