بعد احتجازه في ظروف مزرية.. عمران خان يطعن بحُكم سجنه

أعلن محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، أنّ موكله طعن اليوم الثلاثاء في إدانته والحكم بسجنه ثلاث سنوات فيما يتعلق بتهم فساد، وهو حكم يقول محللون إنّه من المرجح أن يؤجج عدم الاستقرار السياسي.

وقال المحامي نعيم بانجوتا، إن الطعن في الحكم الصادر في مطلع الأسبوع قُدم للمحكمة العليا في إسلام أباد وستنظر فيه غدًا الأربعاء.

وحُكم على لاعب الكريكيت السابق البالغ من العمر 70 عامًا بالسجن بتهمة البيع غير القانوني لهدايا مُنحت للدولة خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022.

وبات خان في قلب الاضطرابات السياسية منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت على حجب الثقة العام الماضي، مما أثار مخاوف بشأن الاستقرار في الدولة المسلحة نوويا التي تعاني من أزمة اقتصادية.

وبحسب نسخة من الالتماس نشرها بانجوتا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا)، طلب خان “الذي يشعر بالاضطهاد والاستياء” من المحكمة العليا أن “تنحي جانبًا” أمر المحكمة الأدنى درجة التي أدانته وحكمت عليه.

ويقول فريق خان القانوني إنه محتجز في ظروف مزرية بزنزانة صغيرة من الدرجة الثالثة بها مرحاض مفتوح بسجن في أتوك بالقرب من العاصمة إسلام اباد، في حين أنه يستحق الاحتجاز في زنزانة من الفئة الثانية ملحق بها حمام منفصل مع توفير الصحف والكتب وجهاز تلفزيون.