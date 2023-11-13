بعد اختراق إلكتروني.. شركة مشغلة لموانئ أستراليّة قد تعود للعمل خلال أيام

أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم الإثنين، أنّه من الممكن في غضون أيام التعامل مع حادث اختراق إلكتروني، أجبر أحد أكبر الشركات المشغلة للموانئ على تعليق العمليات، مضيفة أن الشركة تحرز “تقدمًا جيدًا” لاستئناف العمل.

وقال دارين جولدي منسق الأمن الإلكتروني في الحكومة الأسترالية لإذاعة إيه.بي.سي “رأي الشركة.. هو أن الأمر سيستغرق أيامًا وليس أسابيع. كنت على اتصال بالشركة مرة أخرى هذا الصباح وهم يحرزون تقدمًا جيدًا”.

وقالت موانئ دبي العالمية أستراليا، التي تدير نحو 40 بالمئة من البضائع التي تتدفق من وإلى البلاد، إن الاختراق أوقف العمليات في محطات الحاويات في ملبورن وسيدني وبرزبين وفريمانتل في أستراليا الغربية منذ يوم الجمعة.

وقال جولدي إنه بعد اكتشاف الاختراق، قامت موانئ دبي العالمية، وهي واحدة من عدد قليل من شركات صناعة الشحن والتفريغ في أستراليا، بقطع الإنترنت، مما أثر بشكل كبير على حركة الشحن.

وأضاف أن الحكومة لم تحدد هوية الجناة.

ولم ترد الشركة، وهي جزء من موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي، على الفور على طلب للتعقيب. وقالت موانئ دبي العالمية في بيان أمس الأحد إن الشركة تختبر الأنظمة الرئيسية الضرورية لاستئناف حركة الشحن المنتظمة.

وشهدت أستراليا زيادة في الاختراقات الإلكترونية منذ أواخر العام الماضي، مما دفع الحكومة في فبراير/ شباط إلى تعديل القواعد وإنشاء وكالة للمساعدة في تنسيق الرد على الاختراقات.

ويأتي الاختراق في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لنشر تفاصيل قريبًا عن قوانين الأمن الإلكتروني المقترحة.