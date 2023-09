بعد اختفائه الغامض.. "حليف بوتين" يظهر في فيديو بـ "نصيحة" لهؤلاء!

نشر الزعيم الشيشاني رمضان قديروف مقطعي فيديو، اليوم الأحد، يبدو فيهما مبتسمًا ويدعو الناس إلى مزاولة الرياضة، بعد انتشار تقارير مؤخرًا عن تدهور صحته.

وتسري تكهنات منذ أشهر بشأن صحة الزعيم الشيشاني البالغ 46 عامًا، الحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمتهم من قبل منظمات حقوقية بإقامة “نظام استبدادي” في الشيشان.

ونشرت قناة قديروف على تطبيق تليغرام، مقطعين مصوّرين له، اليوم الأحد. وظهر في الأول وهو يمشي في مكان غير محدد مرتديًا معطفًا في ظل أجواء ماطرة، وقد ارتسمت ابتسامة على وجهه. وفي الثاني، يسمع قديروف وهو يتحدث باللغة الشيشانية، قبل أن يقول بالروسية: “زاولوا الرياضة”.

وأرفق الفيديو بتعليق مكتوب جاء فيه: “أنصح بشدة كل من لا يستطيعون التمييز بين الحقيقة والأكاذيب عبر الإنترنت، أن يذهبوا للتنزه وتنشق بعض الهواء النظيف وترتيب أفكارهم.. يمكن للمطر أن يكون منعشًا بشكل مذهل”.

