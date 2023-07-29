بعد ارتفاع أعداد الضحايا.. "داعش" يتبنّى هجوم السيدة زينب في دمشق

أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق، حسبما نقلت قناة “سي إن إن” الأميركية عن وكالة “أعماق” للأنباء التابعة للتنظيم.

ولفتت القناة الأميركية إلى أنها “لم تتمكن من التحقق من صحة ادعاء “داعش”، إذ لم يقدم التنظيم أي دليل يدعم إعلانه”.

وكانت وزارة الداخلية السورية أفادت الخميس بأنّ 6 مدنيين قُتلوا وأصيب حوالي 23 آخرين كحصيلة أولية من جراء التفجير، الذي طال شارع كوع السودان في بلدة السيدة زينب في ريف دمشق، إثر انفجار دراجة نارية بالقرب من سيارة تاكسي.

وفيما أفادت الداخلية السورية بأنه تم نقل جثامين الضحايا وكذلك المصابين إلى مشافي دمشق وريفها، أشارت إلى أنّ التحقيقات بالتفجير لا تزال مستمرة.