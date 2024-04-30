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بعد استئناف مهامه الرسمية.. الملك تشارلز يزور مركزاً لعلاج السرطان

منذ 37 دقيقة
الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا

الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا

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عاد العاهل البريطاني الملك تشارلز، الذي بدا مبتسما وبصحة جيدة، لاستئناف مهامه الرسمية اليوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ تشخيص إصابته بالسرطان في فبراير شباط، وقال لمرضى في مركز لعلاج السرطان بلندن إنه “بخير”.

وأعلن قصر بكنجهام يوم الجمعة أن الأطباء راضون عن التقدم المحرز في علاج الملك تشارلز (75 عاما) إلى حد أنه قادر الآن على استئناف عدد من المهام الرسمية.

وزار الملك وزوجته كاميلا مركز السرطان التابع لمستشفى جامعة كوليدج ماكميلان حيث بدا مبتهجا وهو يلوح للأشخاص الذين تجمعوا خارج المركز عند وصوله.

وتهدف الزيارة أيضا إلى إعلان تشارلز راعيا جديدا لجمعية أبحاث السرطان الخيرية في المملكة المتحدة التي تساهم في رفع مستوى الوعي بأهمية التشخيص المبكر للمرض.

وبدأت مشاكل تشارلز الصحية في يناير كانون الثاني عندما دخل إلى المستشفى لإجراء عملية تصحيحية لتضخم البروستاتا الحميد.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك إن عودة الملك “نبأ عظيم”. وأضاف للصحفيين “ما زلنا جميعا نتمنى له الشفاء التام والعاجل مع عودته إلى استئناف مهامه الرسمية”.

    المصدر :
  • رويترز

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