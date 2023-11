بعد "استغاثة" سفينة مملوكة لإسرائيلي.. الحوثي يُحاول استهداف مدمّرة أميركيّة بصاروخين

أعلن مسؤولان أميركيان لشبكة “فوكس نيوز” Fox News الأميركية، اليوم الإثنين، أنّ الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين على المدمرة الأميركية “يو إس إس ميسون”، بعد أن اعتقلت 5 أشخاص حاولوا اختطاف سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في خليج عدن.

وبحسب المصادر، فعّلت المدمرة الأميركية أنظمة الدفاع الجوي على متنها، إلا أن الصاروخين فشلا في النهاية في الوصول للمدمرة وتناثرا في البحر.

وأكد مسؤولون أميركيون أن البنتاغون قلق من نوعية التصعيد الأخير في المنطقة.

بدورها، ذكرت القيادة المركزية في بيان نشرته عبر منصة “إكس” أنّ المدمرة الأميركية كانت قد تلقت نداء استغاثة من الناقلة التجارية، بعد تعرضها لهجوم من “كيان مجهول”.

وأوضحت أن خمسة مسلحين كانوا يحتجزون الناقلة حاولوا الفرار بعد وصول القوات لكنهم استسلموا في النهاية، مؤكدة أن طاقم السفينة التجارية آمن.

وقالت إن الصاروخين الباليستيين أطلقا من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن تجاه المدمرة الأميركية لكنهما سقطا في خليج عدن.

On Nov. 26, the USS MASON (DDG 87), with allied ships from our coalition counter-piracy task force (TF 151), and associated aircraft responded to a distress call from the M/V CENTRAL PARK, a commercial vessel, that they were under attack by an unknown entity. Upon arrival,… pic.twitter.com/ASmM3b0xrf

— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 27, 2023