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بعد استقالة محافظ البنك المركزي.. السندات المصرية تنخفض

منذ ساعة واحدة
العاصمة المصرية القاهرة

العاصمة المصرية القاهرة

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شهدت السندات الحكومية المصرية عمليات بيع في أسواق الدين الدولية اليوم الواقع في 17 آب 2022 بعد أن استقال محافظ البنك المركزي طارق عامر بشكل غير متوقع وتولى دور مستشار للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتراوحت الانخفاضات بين 0.6 و1.7 سنت للدولار، وشهدت العديد من السندات الطويلة الأجل في البلاد التحركات الأكبر.

وأدت المخاوف بشأن مستويات ديون مصر إلى انخفاض بعض سنداتها إلى أقل من نصف قيمتها الاسمية في يوليو تموز، على الرغم من أنها ارتفعت نوعا ما هذا الشهر مع تحسن الإقبال العالمي على الأصول ذات المخاطر العالية.

    المصدر :
  • رويترز

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