الخميس 4 رمضان 1445 ﻫ - 14 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد استمرار هبوط أسهم الرقائق.. وول ستريت تغلق منخفضة

منذ 17 دقيقة
الأسهم الأمريكية

الأسهم الأمريكية

A A A
طباعة المقال

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق اليوم الخميس 14آذار /مارس الجاري، مع استمرار خسائر أسهم قطاع تصنيع الرقائق لثاني يوم وحدوث قفزة في أسعار المنتجين جعلت المستثمرين في حالة تساؤل عما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سينتظر لفترة أطول من المتوقعة لخفض أسعار الفائدة.

ووفقا لبيانات أولية، هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 14.72 نقطة بما يعادل 0.27 بالمئة إلى 5150.59 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 49.24 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 16133.55 نقطة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 136.61 نقطة أو 0.32 بالمئة إلى 38906.71 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

حركة الشباب الصومالية
بعد انفجارات.. مهاجمين اقتحموا فندقا قرب مكتب الرئيس في العاصمة الصومالية
جوزيب بوريل
غزة تحت النار
جوزيب بوريل: نأمل التوصل لوقف إطلاق نار بغزة في الأيام المقبلة
وزير الدفاع الإيطالي
وزير الدفاع الإيطالي: صادرات الأسلحة من إيطاليا إلى إسرائيل استمرت رغم الحظر

الأكثر قراءة

ينال صلح
معلومات عن إصابة نائب من حزب الله بغارة إسرائيلية.. وكتلة الوفاء توضح!
"الخد المصفوع" تتسبب بإقفال مدارس في زحلة
وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم
خبر سار من وزير العمل لموظفي القطاع الخاص في رمضان!