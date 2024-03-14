بعد استمرار هبوط أسهم الرقائق.. وول ستريت تغلق منخفضة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق اليوم الخميس 14آذار /مارس الجاري، مع استمرار خسائر أسهم قطاع تصنيع الرقائق لثاني يوم وحدوث قفزة في أسعار المنتجين جعلت المستثمرين في حالة تساؤل عما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سينتظر لفترة أطول من المتوقعة لخفض أسعار الفائدة.

ووفقا لبيانات أولية، هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 14.72 نقطة بما يعادل 0.27 بالمئة إلى 5150.59 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 49.24 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 16133.55 نقطة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 136.61 نقطة أو 0.32 بالمئة إلى 38906.71 نقطة.