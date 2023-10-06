بعد استهداف الكلية الحربية.. فيديو لهجوم جديد بمسيّرات مجهولة على حمص

بعد أقل من 24 ساعة، وفيما تُشيّع سوريا اليوم قتلى الهجوم على الكلية الحربية الذي أسفر عن مقتل 123 شخص، دوت أصوات مضادات أرضية ورصاص سمع بقوة في حمص، نتيجة التصدي لطائرات مسيرة في أجواء المنطقة، تزامنًا مع سماع أصوات تحليق طائرات مروحية في الأجواء.

وأشار المرصد السوري اليوم، إلى أنّ حصيلة الخسائر البشرية في هجوم الكلية الحربية في حمص لا تزال ترتفع، نتيجة عدد الإصابات الكبير.

فقد ارتفعت حصيلة قتلى التفجير خلال حفل تخريج ضباط جدد في الكلية الحربية في حمص من جديد لتصل إلى 123 شخصًا، من ضمنهم 54 مدنيًا بينهم 39 طفلًا وسيدة من ذوي الضباط.

وبلغ عدد القتلى في صفوف الخريجين الجدد 62، إضافة إلى إصابة نحو 150 بجراح بعضها خطيرة ما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى.

يأتي ذلك بعد أن استهدف أمس انفجار عنيف تجمعات بشرية بعد دقائق من انتهاء حفل تخريج طلاب ضباط وذويهم، تزامنًا مع تحليق طائرات مسيرة، حيث تم نقلهم إلى المشفى العسكري في حمص، ومشفى الباسل، ومشفى النهضة، ومشفى الأهلية، وسط معلومات عن مفارقة بعضهم للحياة متأثرين بجراحهم.

وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، اتهم النظام السوري الخميس “التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة” بالوقوف خلف الاستهداف “عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة”، وأكد أنه “سيردّ بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت”.

وقد بدأت قوات النظام منذ أمس الخميس، قصف مناطق تحت سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى متحالفة معها في محافظة إدلب وريف حلب الغربي المجاور، وفق ما أفاد المرصد السوري، ما أسفر عن مقتل 15 مدنيًا، في حصيلة جديدة.