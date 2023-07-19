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بعد استهداف مراكز "حزب الله" في محيط دمشق.. المرصد يكشف عن حصيلة الخسائر

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 19 - يوليو - 2023 12:07 مساءً
غارة إسرائيلية على دمشق- أرشيفية

غارة إسرائيلية على دمشق- أرشيفية

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أدّى هجوم جويّ إسرائيليّ استهدف محيط العاصمة دمشق، إلى مقتل مسلحين اثنين من جماعة موالية لإيران وجندي سوري، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان المرصد قد ذكر سابقًا أنّ “صواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية قرب مطار الديماس ومنطقة الصبورة، حيث تتواجد في المنطقة كتائب الفرقة الرابعة ومستودعات لحزب الله اللبناني”.

وأضاف أنّ القصف “أدى إلى اندلاع النيران في المواقع المستهدفة”.

بالمقابل، نقلت وكالة “سانا” السوريّة للأنباء عن مصدر عسكري في وقت مبكر، اليوم الأربعاء، أنّ الهجوم الإسرائيليّ أدى إلى إصابة جنديين سوريين و”وقوع بعض الخسائر المادية”.

وذكرت وكالة “سانا” نقلًا عن مصدر عسكري أنه “حوالي الساعة 00:25 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفًا بعض النقاط في محيط دمشق”.

وأضاف المصدر: “أدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”، مضيفًا: “تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وقد شنّت إسرائيل خلال السنوات الماضية، مئات الغارات الجوية في سوريا، شملت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانية وأخرى لحزب الله.

ونادرًا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنها تكرّر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري على مقربة من حدودها.

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