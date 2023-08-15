بعد اشتباكات دامية.. بوادر على وقف إطلاق النار في طرابلس

أفادت قناة “ليبيا الأحرار”، اليوم الثلاثاء، بأنّ رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، اتفق مع مجموعة من الأعيان في العاصمة طرابلس، على تسليم آمر اللواء 444 محمود حمزة إلى جهة أمنية محايدة.

ونقلت القناة عن المتحدث باسم الحكومة محمود حمودة القول إن الدبيبة اتفق مع أعيان منطقة سوق الجمعة على تسليم حمزة.

من جهته، دعا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رئاسة الأركان والأجهزة الأمنية لوقف إطلاق النار، وإحالة آمر اللواء 444 للجيش.

وبحسب ما نقلته منصة فواصل الليبية، وجه المنفي رئاسة الأركان والأجهزة الأمنية “بعدم التحرك والتقيد بالأوامر وضرورة وقف إطلاق النار”، كما أمر وزير الدفاع بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث الجارية في طرابلس.

من جهته قال عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، لتلفزيون، اليوم الثلاثاء، إن هناك بوادر استجابة من طرفي النزاع في طرابلس، لإنهاء الاشتباكات الجارية منذ أمس.

ونقلت قناة “ليبيا الأحرار” عن اللافي قوله “بدأنا في التواصل مع طرفي النزاع، وهناك بوادر استجابة من كليهما لإنهاء الإشكال القائم”.

يأتي هذا بينما عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، عن قلقها من الأحداث التي تشهدها العاصمة طرابلس، داعية إلى الوقف الفوري للتصعيد ووضع حد للاشتباكات المسلحة.

وحذرت البعثة الأممية في بيان من التأثيرات “الوخيمة” للاشتباكات الجارية في طرابلس على المدنيين، مؤكدةً على مسؤولية جميع الأطراف المعنية عن حماية المدنيين بموجب القانون الدولي.

كما أبدت البعثة قلقها من “التأثير المحتمل لهذه التطورات على الجهود الجارية لتهيئة بيئة أمنية مواتية للنهوض بالعملية السياسية، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية”.

وأضاف البيان: “العنف ليس وسيلة مقبولة لحل الخلافات، ويجب على جميع الأطراف الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة ومعالجة الخلافات من خلال الحوار”.

يأتي هذا بينما قال مصدر في مستشفى طرابلس الطبي لتلفزيون “المسار” الليبي، اليوم الثلاثاء، إنّ ستة أشخاص قتلوا وأصيب 29 آخرون من جراء الاشتباكات الدائرة في العاصمة الليبية.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أمس، أن اشتباكات اندلعت في العاصمة الليبية بين قوتين مسلحتين، بعد احتجاز آمر “اللواء 444 قتال” محمود حمزة في مطار معيتيقة.

وأوضحت وسائل الإعلام أن “جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة” احتجز آمر “اللواء 444 قتال” أثناء توجهه إلى مدينة مصراتة.