بعد اشتباكات مسلحة.. إغلاق معبر حدودي بين تونس وليبيا

أفادت وسائل إعلام تونسية، إن تونس أغلقت مؤقتا معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا، في أعقاب وقوع اشتباكات مسلحة في الطرف الآخر.

وقالت إذاعة تطاوين التونسية إن تونس أغلقت المعبر حفاظا على سلامة المواطنين المتوجهين إلى ليبيا، وسمحت السلطات للعالقين في الجانب الليبي بالدخول قبل إغلاق المعبر.

وكانت وزارة الداخلية الليبية، ذكرت أنها نشرت قوات أمن للسيطرة على المعبر، من أجل مكافحة التهريب وضبط المخالفات الأمنية حفاظا على الأمن وإدارة حركة المسافرين بين ليبيا وتونس.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اندلاع اشتباكات في المعبر، وسمع أصوات إطلاق نار كثيفة، فيما سادت حالة من الفوضى وحاول المسافرون البحث عن مكان للاحتماء به من الطلقات النارية.

تطور لافت على #الحدود_التونسية_الليبية

إعلام ليبي: مسلحون يقتحمون معبر #رأس_جدير الحدودي مع #تونس ويشتبكون مع عناصر أمنية #ليبيا pic.twitter.com/wrxVdv72Ts — بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) March 19, 2024