بعد اشتباكات وحظر تجوال..العراق يُعزّز الأمن في كركوك

أعلنت مصادر من الشرطة والأمن في العراق أنّ قوات الأمن انتشرت في مدينة كركوك النفطية الشمالية اليوم الأحد، لمنع وقوع المزيد من أعمال العنف مع ارتفاع عدد القتلى في الاشتباكات بين مجموعات عرقية أمس إلى أربعة.

فقد قُتل أربعة محتجين بالرصاص أمس في اشتباكات بين مجموعات عرقية في كركوك، اندلعت بعد توتر استمر لأيام. وقالت الشرطة ومصادر طبية إن القتلى الأربعة أكراد.

وقال عامر شواني المتحدث باسم شرطة كركوك للصحافيين إن حظر التجول رُفع، وإن المركبات تتحرك اليوم بشكل طبيعي في المدينة.

لكنّه أضاف أن قوات الأمن نشرت قوات إضافية في الشوارع لمنع أعمال العنف وحماية المدنيين.

ويتركز الصراع على شغل مبنى في كركوك كان يستخدم مقرًا للحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن الجيش العراقي يستخدمه قاعدة له منذ 2017.