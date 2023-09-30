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بعد اشتعال النار في عبارة.. خفر السواحل الإيطالي ينقذ 177 شخصًا

منذ 40 دقيقة
قارب مهاجرين في البحر - أرشيفية

قارب مهاجرين في البحر - أرشيفية

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أعلن خفر السواحل الإيطالي، اليوم السبت، أنه أنقذ 177 شخصا بينهم 27 من أفراد طاقم عبارة اشتعلت فيها النيران في أثناء إبحارها من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية إلى بورتو إمبيدوكلي في صقلية.

وقال بيان لخفر السواحل إنه جرى نقل جميع الركاب إلى سفينة تابعة لخفر السواحل وهم في طريقهم إلى بورتو إمبيدوكلي باستثناء 3 عادوا إلى لامبيدوزا.

وخلال عملية الإنقاذ، استخدم خفر السواحل خراطيم المياه لتبريد الأجزاء المتضررة من العبارة جراء الحريق الذي اندلع في غرفة المحرك في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

وكانت المنطقة شهدت في وقت سابق فقدا أكثر من 30 شخصا إثر غرق قاربين ينقلان مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا، وفق شهادات أدلى بها ناجون، بحسب ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة.

وأوضحت المنظمة أن الناجين تحدثوا عن فقدان أثر 28 شخصا كانوا على متن قارب، بينما تم الإبلاغ عن فقدان ثلاثة آخرين من الثاني، بعد غرقهما قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا في ظل أجواء مناخية عاصفة.

ويعتقد أن القاربين كانا مركبين متهالكين من الحديد أبحرا من صفاقس التونسية، الخميس.

وتم فتح تحقيق في غرق القاربين في مدينة أغريجنتي في جزيرة صقلية.

وذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية أن قوات خفر السواحل عثرت يوم السبت على جثمان شخص بعد غرق زورق مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا.

    المصدر :
  • رويترز

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