الأثنين 5 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 18 ديسمبر 2023 |
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بعد اصطدامه بموكب بايدن.. اتهام رجل بالقيادة تحت تأثير الكحول

منذ 55 دقيقة
الحراسة الأمنية تنتشر بعد الاصطدام

الحراسة الأمنية تنتشر بعد الاصطدام

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أعلنت شرطة ويلمنغتون اليوم الإثنين أنّ رجلًا من ولاية ديلاوير اتُهم بالقيادة تحت تأثير الكحول بعد أن صدم بسيارته موكب الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء أمس الأحد، واصفة الحادث بأنه “تصادم عرضي”.

كان بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن يستقلان سيارتهما عندما اصطدم الرجل بسيارة دفع رباعي في موكب على بعد حوالي 200 قدم منهما. ولم يصب بايدن وزوجته بأذى في الحادث الذي وقع خارج مقر حملة الرئيس.

وقال ديفيد كاراس، المتحدث باسم إدارة شرطة ويلمنجتون، إن الرجل من ويلمنغتون ويبلغ من العمر 46 عامًا ووجهت له اتهامات بقيادة سيارة تحت تأثير الكحول والقيادة المتهورة.

ولم تكشف الشرطة هويته.

    المصدر :
  • رويترز

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