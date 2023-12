بعد اصطدامه بموكب بايدن.. اتهام رجل بالقيادة تحت تأثير الكحول

أعلنت شرطة ويلمنغتون اليوم الإثنين أنّ رجلًا من ولاية ديلاوير اتُهم بالقيادة تحت تأثير الكحول بعد أن صدم بسيارته موكب الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء أمس الأحد، واصفة الحادث بأنه “تصادم عرضي”.

كان بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن يستقلان سيارتهما عندما اصطدم الرجل بسيارة دفع رباعي في موكب على بعد حوالي 200 قدم منهما. ولم يصب بايدن وزوجته بأذى في الحادث الذي وقع خارج مقر حملة الرئيس.

🚨#BREAKING: Car Plows and crashes into Joe Biden's parked motorcade leaving president stunned

⁰📌#Wilmington | #Delaware

⁰A major accident occurred after a car plowed and crashed into President Joe Biden's motorcade that was parked, leaving him stunned. The incident took place… pic.twitter.com/RVgXRYpSHq

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 18, 2023