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بعد اضطرابات البحر الأحمر.. أسترازينيكا: لم نواجه مشكلات في الإمدادات حتى الآن

منذ 22 دقيقة
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لقاح أسترازينيكا

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قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة (أسترازينيكا) لرويترز اليوم الاثنين قبيل انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي إن شركة صناعة الأدوية لم تواجه أي مشكلات في الإمدادات حتى الآن بسبب تعطل حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وذكر رود دوبر، رئيس وحدة الأدوية الحيوية في أسترازينيكا، أمام منتدى الأسواق العالمية “لدينا متخصصون يراقبون الوضع باستمرار. لكن حتى الآن، كل شيء يسير على ما يرام”.

ورفض دوبر تقديم تفاصيل عن خطوط الإمداد الخاصة بالشركة نظرا لحساسية هذه المعلومات.

وأدت الهجمات التي شنها مسلحون حوثيون في اليمن على السفن في البحر الأحمر دعما للشعب الفلسطيني إلى تعطيل التجارة العالمية مما أجبر شركات شحن عملاقة على تغيير مسار سفنها في اتجاه الطرف الجنوبي لأفريقيا، وهي رحلة أطول وأكثر كلفة.

وأثار ارتفاع تكاليف النقل مخاوف من ضغوط تضخمية جديدة على المستهلكين.

وقال دوبر إن شركة أسترازينيكا تضاعف جهودها في الصين لأنها “(بيئة) عمل مهمة للغاية” وإنها لم تحول تركيزها إلى الهند، التي وصفها بأنها سوق يصعب اختراقها بسبب “الأسعار المنخفضة للغاية”.

    المصدر :
  • رويترز

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