بعد اعتقاله الأسبوع الماضي.. بريطانيا تُوجّه اتّهامات بالإرهاب لـ "داعية متشدّد"

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الإثنين، أنّها وجهت ثلاثة اتهامات بالإرهاب للداعية البريطاني المتشدد أنجم تشودري، بعد اعتقاله في لندن الأسبوع الماضي.

وأضافت الشرطة أن تشودري (56 عامًا) متهم بالانتماء لمنظمة محظورة وإدارة منظمة إرهابية وإلقاء كلمات في اجتماعات للتشجيع على دعم منظمة محظورة. ومن المقرر أن يمثل تشودري أمام محكمة في لندن اليوم الإثنين.

وكان تشودري في وقت من الأوقات من أبرز الدعاة في بريطانيا. وبدأ في تنفيذ عقوبة بالسجن في بريطانيا في 2016 بعد إدانته بالتشجيع على دعم تنظيم “داعش” وتم الإفراج عنه في 2018، بعد أن قضى نصف عقوبته التي كانت مقررة بخمس سنوات ونصف السنة.

ولفت تشودري الانتباه بسبب إشادته بمن نفذوا هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول على الولايات المتحدة، وقوله إنه يريد تحويل قصر بكنغهام إلى مسجد. وكان تشودري الزعيم السابق لجماعة (المهاجرون) التي أصبحت الآن محظورة. وتم الربط بين أتباعه وعدد من المؤامرات حول العالم.

وقالت الشرطة إنها وجهت اتهامًا أيضًا لكندي يدعى خالد حسين ويبلغ من العمر 28 عامًا بالانتماء لمنظمة محظورة، إثر اعتقاله في نفس اليوم الذي اعتقل فيه تشودري لدى وصوله إلى مطار هيثرو.