بعد اغتيال العاروري.. مسؤول أميركي: إسرائيل ستنفذ سلسلة عمليات ضد قادة حماس

نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، اليوم الأربعاء، عن مصدر أميركي مسؤول قوله، إن استهداف العاروري يمثل العملية الأولى من سلسلة عمليات ستنفذها إسرائيل ضد قادة حماس.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن المسؤول الأميركي، أن إسرائيل تخططُ لتنفيذ سلسلةِ اغتيالات ضد قادة حماس، كما توقع المصدر الأميركي أن يؤدي استهداف العاروري إلى عرقلة محادثات التوصل إلى اتفاقٍ بشأن وقف قصير الأمد للقتال.

ورغم أن إسرائيل لم تعلن رسميا عن وقوفها وراء اغتيال العاروري، فإن الجيش الإسرائيلي أكد استعداده “لكل السيناريوهات” ورفع جاهزية قواته، مضيفا أن إسرائيل ستواصل محاربة حماس وقادتها أينما وجدوا، مشددا على أنها لن تغير سياستها.

من جانبه، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن اغتيال العاروري يعدُ انتهاكاً لسيادة لبنان وعملا إرهابيا مكتمل الأركان.

يأتي ذلك فيما كشفت مصادر خاصة لـ”العربية” أن حركة حماس أبلغت الوسطاء بتجميد الحديث عن أي هدنة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بعد اغتيال صالح العاروري.

وأفادت المصادر بأن صالح العاروري كان سيقوم بالسفر للوسطاء الأسبوع المقبل للتشاور بشكل أكبر حول مطالب حماس. وأكدت مصادر “العربية” أن حماس أبلغت الوسطاء بأن المفاوضات مرهونة بالموافقة على وقف الاغتيالات وإطلاق النار.

في المقابل، أبلغت إسرائيل الوسطاء بأنها لن تتوقف عن القيام بعمليات الاغتيال للوصول إلى هدنة مع حركة حماس.