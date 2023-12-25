الأثنين 12 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 25 ديسمبر 2023 |
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بعد اغتيال موسوي.. جيش الاحتلال يستعد لرد إيراني محتمل!

منذ 34 دقيقة
الجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية

الجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية

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لفتت صحيفة “جيروزاليم بوست” نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، مساء اليوم الإثنين، إلى أن “إسرائيل تتوقع ردا على الجبهة الشمالية على مقتل مستشار الحرس الثوري”.

ونقلت “أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله أن “الجيش يستعد لرد إيراني محتمل على مقتل مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا”.

وقال الصحفي الاسرائيلي هيلل بيتون روزين عبر “القناة 14 الإسرائيلية”: “طائرة قتلت موسـوي مع مستشاريه اللذين كانا يقيمان داخل مبنى في السيدة زينب قرب دمشق”.

وأضاف، “تمت تصفية موسوي، أحد كبار مستشاري الأسلحة ونقلها إلى حزب الله، بعد أن قُدر أن الإيرانيين سيحاولون استغلال الحرب في غزة والوضع في الشمال لاتخاذ العديد من الإجراءات قريباً”.

وأردف، “القضاء عليه يزيد من اليقظة والجاهزية على الحدود الشمالية”.

وشدّدت وسائل إعلام إسرائيلية على أن “الجيش يستعد لرد إيراني يشمل إطلاق صواريخ من لبنان وسوريا”.

وفي سياق آخر، أشار وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، في تصريح له اليوم الاثنين، إلى أنه “نبذل جهودا كبيرة ضد حزب الله ولن نعود للوضع الذي كنا عليه في السادس من تشرين الأول”.

    المصدر :
  • وكالات

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