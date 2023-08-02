بعد اكتشافها قبالة ساحل اسطنبول.. تركيا تُفجّر 20 قذيفة مدفعيّة تحت الماء

فجرت قوات الدفاع التركية المختصة بالعمليات تحت الماء، أكثر من 20 قذيفة مدفعية على ساحل البلاد على البحر الأسود اليوم الأربعاء، بعد أن اكتشفتها راقدة في قاع البحر قرب شاطئ في إسطنبول، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وأضافت أنها نفذت عمليات تفجير محكم لتلك القذائف عند شاطئ سوفولار في منطقة شيلا في إسطنبول الذي تم إغلاقه مؤقتًا. وأظهرت لقطات تلفزيونية التفجير وهو يقع على بعد بضعة أمتار من الشاطئ في البحر.

ورصدت فرق غطس تابعة للجيش التركي يوم الأحد، ما لا يقل من 28 قذيفة مدفعية غير منفجرة بعد أن أبلغ رجل السلطات بوجود أجسام معدنية مشبوهة في المنطقة وفقًا لما قاله مكتب حاكم إسطنبول يوم الاثنين.

وذكرت الوكالة أن ثماني قذائف نقلت للشاطئ من أجل عرضها على ممثلين للادعاء بهدف التعرف عليها ثم التخلص منها.

وقال مكتب حاكم إسطنبول إنّ التحقيقات التي أجرتها قوات الدفاع تحت الماء أكدت أن تلك الأجسام المعدنية هي قذائف مدفعية غير منفجرة. ولم يقدم المكتب أي تفسير علني بخصوص منشأ تلك القذائف.