بعد الأزمة الأخيرة.. سويسرا تدرس تأميم بنك كريدي سويس

ذكرت بلومبرغ نيوز (الأحد 19-3-2023) أن السلطات السويسرية تدرس تأميم بنك كريدي سويس كليا أو جزئيا باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق بدلا من استحواذ مجموعة(يو.بي.إس) عليه.

وقالت بلومبرغ في تقرير لها إن سويسرا تدرس إما الاستحواذ على كريدي سويس بصورة كاملة أو امتلاك حصة كبيرة في أسهمه إذا عجزت (يو.بي.إس) عن استكمال عملية استحواذ.

في سياق متصل نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين قولهما إن السلطات السويسرية تدرس تحميل حائزي سندات بنك كريدي سويس خسائر ضمن حزمة لإنقاذه.

وأضاف المصدران اللذان اشترطا عدم الكشف عن هويتها أن الجهات التنظيمية في أوروبا قلقة إزاء مثل هذه الخطوة وتخشى من أن يؤثر ذلك على ثقة المستثمرين في أماكن أخرى من القطاع المالي الأوروبي.

وأشار المصدران إلى أن السلطات السويسرية لم تتخذ قرارا بعد بشأن هذه الخطوة ولا يزال من الممكن تغيير بعض شروطها.

وقال مصدر إن السلطات قد لا تجد بدا من زيادة حجم الخسائر التي سيتحملها حائزو السندات إذا تم تقليص نطاق عمليات بنك كريدي سويس بدلا من استيلاء بنك (يو.بي.إس) عليه. وتسعى السلطات إلى إنهاء استحواذ بنك (يو.بي.إس) على منافسه الأصغر قبل إعادة فتح الأسواق المالية غدا الاثنين.

ولم ترد هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية (فينما) بعد على طلب رويترز للتعليق. وامتنع بنكا كريدي سويس و(يو.بي.إس) عن التعليق.