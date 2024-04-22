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بعد الأمطار الغزيرة.. مصرف الإمارات المركزي: تأجيل سداد أقساط القروض

منذ 14 دقيقة
الامارات

الامارات

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قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في بيان الاثنين إن البنوك وشركات التمويل في الإمارات بإمكانها تأجيل سداد أقساط القروض الشخصية وقروض السيارات لمدة ستة أشهر للعملاء المتضررين من الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي.

هذا وعاشت الإمارات، الثلاثاء 16\4\2024، يوما “تاريخيا”، بعد هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.

فقد شهدت الدولة أحوالا جوية متقلبة، شملت أمطاراً قوية ورياحاً شديدة، أطلق عليها “منخفض الهدير” بحسب حساب “مركز العاصفة لمراقبة الطقس والتغير المناخي”.

    المصدر :
  • رويترز

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