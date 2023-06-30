السبت 13 ذو الحجة 1444 ﻫ - 1 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد الإدانة الدولية.. رئيس وزراء السويد يدعو للتهدئة و"التفكير" بعد حادثة حرق "المصحف"

منذ 17 ساعة
رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون

رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون (رويترز)

A A A
طباعة المقال

دعا رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إلى التهدئة و”التفكير” إثر عملية إحراق نسخة من المصحف بالقرب من مسجد في العاصمة ستوكهولم.

وقال أولف كريسترسون في مؤتمر صحافي الجمعة، “يصعب تحديد ما ستكون عليه العواقب. أعتقد أن على الكثير من الأشخاص التفكير في الأمر”.

وتزامن إحراق المصحف الأربعاء مع أول أيام عيد الأضحى، وأثار الغضب في مختلف البلدان المسلمة.

ويذكر أنه بعدما حصل على تصريح للقيام بعملية الإحراق من باب الاحتجاج، داس سلوان موميكا (37 عاما) على المصحف وأضرم النيران في عدة صفحات أمام أكبر مسجد في العاصمة السويدية الأربعاء.

وإلى ذلك، لفت رئيس الوزراء إلى عدم وجود سبب يدفع “لإهانة أشخاص آخرين”، في إشارة إلى ما قام به موميكا، قائلا “أعتقد أن كون بعض الأمور قانونية، لا يعني بالضرورة بأنها مناسبة”.

وبينما أصدرت السلطات تصريحا لموميكا للقيام بالخطوة بما يتوافق مع حماية حرية التعبير، إلا أنها أعلنت لاحقا فتح تحقيق في “التحريض” ضد مجموعة دينية، لافتة إلى أنه قام بإحراق المصحف على مسافة قريبة جدا من المسجد.

من جهته، شدد كريسترسون على أنه ما زال من المبكر جدا تحديد تداعيات أحداث هذا الأسبوع، وقال “أعتقد أنه علينا التركيز على الأمور الصحيحة الآن. من المهم أن تصبح السويد عضوا في الناتو. لدينا قضايا مهمة وكبيرة، علينا التعامل معها”.

هذا، ولليوم الثاني على التوالي، تظاهر آلاف العراقيين الجمعة، وبدعوة أيضا من الصدر، قرب مبنى السفارة السويدية في بغداد استنكارا لإحراق نسخة من المصحف في ستوكهولم، الأمر الذي أثار تنديدا واسعا في مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

وانتقد الصدر اعتبار هذه الدول حرق علم قوس قزح الذي يمثّل مجتمع الميم “جريمة كراهية كبرى”، مع سماحها في المقابل بحرق نسخ من المصحف.

وللتذكير، جاء التصريح بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية قرار الشرطة رفض إصدار تصاريح لتظاهرتين في ستوكهولم كان من المقرر أن يتم خلالهما إحراق المصحف.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار العالم

الكرملين
فاغنر تتمرد على روسيا
الكرملين: الرئيس الفلسطيني يعبر عن دعمه لبوتين خلال اتصال هاتفي
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
قادماً بالقطار من بولندا.. رئيس الوزراء الإسباني يزور كييف
روسيا
الخطوط الجوية الروسية تستأنف رحلاتها الجوية إلى كوبا

الأكثر قراءة

الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
مسؤول إسرائيلي يحذر حزب الله: أخلوا الخيَم وإلا قصفنا بأنفسنا!
حرق عدد من السيارات في الاحتجاجات التي عمت مدناً فرنسية
احتجاجات فرنسا على مقتل "نائل"
باريس تخرج عن السيطرة.. "فيديو" لأعمال عنف واقتحام للمتاجر الكبرى
الأزمة في لبنان - تعبيرية
صدمة ثقيلة.. صندوق النقد يُقدّم التقرير "الأشدّ قتامة" حول وضع لبنان!