بعد الإدانة الدولية.. رئيس وزراء السويد يدعو للتهدئة و"التفكير" بعد حادثة حرق "المصحف"

دعا رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إلى التهدئة و”التفكير” إثر عملية إحراق نسخة من المصحف بالقرب من مسجد في العاصمة ستوكهولم.

وقال أولف كريسترسون في مؤتمر صحافي الجمعة، “يصعب تحديد ما ستكون عليه العواقب. أعتقد أن على الكثير من الأشخاص التفكير في الأمر”.

وتزامن إحراق المصحف الأربعاء مع أول أيام عيد الأضحى، وأثار الغضب في مختلف البلدان المسلمة.

ويذكر أنه بعدما حصل على تصريح للقيام بعملية الإحراق من باب الاحتجاج، داس سلوان موميكا (37 عاما) على المصحف وأضرم النيران في عدة صفحات أمام أكبر مسجد في العاصمة السويدية الأربعاء.

وإلى ذلك، لفت رئيس الوزراء إلى عدم وجود سبب يدفع “لإهانة أشخاص آخرين”، في إشارة إلى ما قام به موميكا، قائلا “أعتقد أن كون بعض الأمور قانونية، لا يعني بالضرورة بأنها مناسبة”.

وبينما أصدرت السلطات تصريحا لموميكا للقيام بالخطوة بما يتوافق مع حماية حرية التعبير، إلا أنها أعلنت لاحقا فتح تحقيق في “التحريض” ضد مجموعة دينية، لافتة إلى أنه قام بإحراق المصحف على مسافة قريبة جدا من المسجد.

من جهته، شدد كريسترسون على أنه ما زال من المبكر جدا تحديد تداعيات أحداث هذا الأسبوع، وقال “أعتقد أنه علينا التركيز على الأمور الصحيحة الآن. من المهم أن تصبح السويد عضوا في الناتو. لدينا قضايا مهمة وكبيرة، علينا التعامل معها”.

هذا، ولليوم الثاني على التوالي، تظاهر آلاف العراقيين الجمعة، وبدعوة أيضا من الصدر، قرب مبنى السفارة السويدية في بغداد استنكارا لإحراق نسخة من المصحف في ستوكهولم، الأمر الذي أثار تنديدا واسعا في مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

وانتقد الصدر اعتبار هذه الدول حرق علم قوس قزح الذي يمثّل مجتمع الميم “جريمة كراهية كبرى”، مع سماحها في المقابل بحرق نسخ من المصحف.

وللتذكير، جاء التصريح بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية قرار الشرطة رفض إصدار تصاريح لتظاهرتين في ستوكهولم كان من المقرر أن يتم خلالهما إحراق المصحف.