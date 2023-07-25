بعد الإساءة للمصحف.. "خارجيّة" مصر تستدعي القائم بالأعمال السويدي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، اليوم الثلاثاء، أنّ مصر استدعت القائم بأعمال السفارة السويدية، على خلفية الإساءة المتكررة للمصحف.

وأضاف البيان أنّه تم “إبلاغه إدانة مصر الشديدة ورفضها الكامل – حكومة وشعبًا – للحوادث المؤسفة والمتكررة لحرق والإساءة لنسخ من المصحف الشريف في السويد”.

يأتي ذلك في وقت أضرم عدد من الأشخاص النار في نسخ من القرآن الكريم أمام السفارتين المصرية والتركية في كوبنهاغن اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تحركات مماثلة في الدنمارك والسويد خلال الأسابيع الماضية.

فيما قالت الدولتين إنهما تستنكران حرق المصحف لكن لا يمكنهما منع هذا الفعل بموجب قواعد تحمي حرية التعبير.

وتأتي تحركات اليوم الثلاثاء في كوبنهاغن، التي نظمتها جماعة تسمى “دنماركيون وطنيون”، عقب إحراق الجماعة نسخًا من المصحف أمس الإثنين والأسبوع الماضي أمام السفارة العراقية.