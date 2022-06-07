بعد الإستيلاء عليها.. روسيا تجهّز موانئ ماريوبول وبيرديانسك لشحن الحبوب

على وقع الاتهامات الموجهة لها بسرقة المحاصيل الأوكرانية من الحبوب، أفاد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الثلاثاء بأن ميناءي بيرديانسك وماريوبول الأوكرانيين، اللذين استولت عليهما القوات الروسية، جرى تطهيرهما من الألغام ليكونا جاهزين لاستئناف شحن الحبوب.

وأضاف شويجو في تصريحات بثها التلفزيون: “تم الانتهاء من إزالة الألغام من ميناء ماريوبول. إنه يعمل بشكل طبيعي، وقد استقبل أولى سفن الشحن الخاصة به”.

كما أشار شويجو الى أن القوات المسلحة الروسية أوجدت “الشروط اللازمة للاستئناف الكامل لحركة السكك الحديدية بين روسيا ودونباس وأوكرانيا وشبه جزيرة القرم، وبدأت في تسليم البضائع إلى المدن الأوكرانية ماريوبول وبيرديانسك وخيرسون على امتداد 1200 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية التي أُعيد فتحها”.

وتعطلت الصادرات الزراعية من جنوب أوكرانيا منذ أن غزت روسيا الجمهورية السوفيتية السابقة في أواخر شباط، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب.

وتتهم أوكرانيا روسيا بسرقة إمدادات الحبوب الحيوية، وهي مزاعم وصفها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنها “ذات مصداقية”.

غير أن موسكو تقول إن العقوبات الغربية هي التي أفضت إلى هذا الوضع الذي يهدد بإحداث أزمة غذاء عالمية.

وتعمل الأمم المتحدة على وضع خطط مع كييف وموسكو بشان كيفية استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، مع احتمال أن تكون تركيا مستعدة لتوفير مرافقين بحريين لضمان مرور آمن خارج البحر الأسود.