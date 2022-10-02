بعد إعصارَين مدمّرين.. بايدن يزور بورتوريكو وفلوريدا لتفقد الأضرار

آثار الإعصار في فلوريدا

أفاد البيت الأبيض بأنّ الرئيس “جو بايدن” سيتوجّه الأسبوع المقبل إلى بورتوريكو وفلوريدا، لمعاينة الأضرار التي خلّفها الإعصاران فيونا وإيان.

وكتبت المتحدّثة باسم البيت الأبيض “كارين جان-بيير” على “تويتر”، أنّ بايدن والسيّدة الأولى “جيل بايدن” سيتوجّهان الإثنين إلى بورتوريكو التي عانت دمارًا كبيرًا جرّاء إعصار فيونا الشهر الماضي.

أمّا الأربعاء، فيتوجّه بايدن وزوجته إلى فلوريدا، حيث تسبّب الإعصار إيان في دمار شامل وخلّف عشرات القتلى.

وأسفر الإعصار إيان عن مقتل 44 شخصاً في فلوريدا في جنوب الولايات المتحدة، وفقًا لحصيلة جديدة أصدرتها السلطات في وقت سابق.

وقال جهاز الطبّ الشرعي في فلوريدا إن “هناك الآن 44 وفاة تُعزى إلى الإعصار إيان”.

وكانت السلطات قد أشارت في وقتٍ سابق الى أنّ حصيلة ضحايا الإعصار في فلوريدا بلغت 25 قتيلًا.