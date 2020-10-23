بعد الإمارات والبحرين… اتفاق بين إسرائيل والسودان على البدء بعلاقات

بعد الإمارات والبحرين، توقع مسؤول أميركي كبير بإعلان خطوات لإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسودان في وقت لاحق.

وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الأسبوع برفع السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب ساعد في تمهيد الطريق أمام السودان ليصبح أحدث بلد عربي يتوصل إلى اتفاق بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل.

وذكرت مصادر في الحكومة السودانية في وقت سابق لإذاعة الاسرائيلية ترجيحها الإعلان عن إقامة العلاقات مع تل أبيب في موعد أقصاه الجمعة.

وسيتم الإعلان عبر محادثة هاتفية تجمع ممثلا عن السودان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وذكر مجلس السيادة السوداني أن ترمب وقع في وقت سابق أمر تنفيذيا لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخطر الكونغرس عزمه رفع السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وجاءت الخطوة بعد أن حول السودان 335 مليون دولار في حساب لضحايا هجمات على سفارتي أميركا في كينيا وتنزانيا وعائلاتهم.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات قليلة من إعلان مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الجمعة، أن الرئيس ترمب وقع رسميا قرار إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وكان ترمب ذكر في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، الاثنين، أن “حكومة السودان الجديدة التي تحرز تقدما هائلا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب وعائلاتهم”.

وأضاف:” فور الدفع، سوف أشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”. وتابع:” وأخيرا، العدالة للشعب الأميركي، وخطوة كبيرة للسودان”.