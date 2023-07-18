الثلاثاء 30 ذو الحجة 1444 ﻫ - 18 يوليو 2023 |
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بعد الاتّفاق على اجتماع بين بايدن ونتنياهو.. جدل حول مكان اللقاء!

منذ 3 دقائق
بنيامين نتنياهو وجو بايدن - أرشيفية

بنيامين نتنياهو وجو بايدن - أرشيفية

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كشف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاجتماع معه في البيت الأبيض في سبتمبر/ أيلول، غير أن البيت الأبيض لم يؤكد التفاصيل بعد.

وقال هنغبي لقناة (إن12 نيوز): “قال رئيس الولايات المتحدة لرئيس الوزراء، على خلاف تقارير رأيتها هنا أيضًا، إنه يدعوه إلى البيت الأبيض في واشنطن لعقد اجتماع في سبتمبر/ أيلول”. وكان يتحدث عما دار في الاتصال الهاتفي بين نتنياهو وبايدن أمس الاثنين.

وقال مسؤول في البيت الأبيض ردًا على استفسار من” رويترز” عن تعليقات هنغبي إن الزعيمين اتفقا على الاجتماع، لكنهما لم يحددا المكان.

وأجّلت واشنطن حتى أمس الإثنين، توجيه دعوة إلى نتنياهو بسبب مخاوف إزاء تعديلات تعهد نتنياهو وحكومته اليمينية بإدخالها على النظام القضائي، فضلًا عن توسع إسرائيل في بناء المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

    المصدر :
  • رويترز

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