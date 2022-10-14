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بعد الانتخابات العراقية... الأنظار تتجه نحو الصدر

منذ 20 ثانية
مقتدى الصدر

مقتدى الصدر

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حفل الخميس 13/10/2022 في العراق بالعديد من التطورات والتحولات اللافتة. فبعد انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيساً للبلاد عقب عام من التعطيل والمماطلة والخلافات، عين الأخير محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء.

وأمام السوداني الآن 30 يوماً من أجل تشكيل حكومته، إلا أن كافة الأنظار تتجه حالياً إلى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي أعلن سابقا انسحابه من الحياة السياسية، بعد أن طلب من نوابه الـ 73 الانسحاب من البرلمان وتقديم استقالاتهم.

إذ لا يزال موقف الزعيم الشيعي القوي بشأن التطورات الأخيرة غير معروف، بعد أن أثبت في الأسابيع الأخيرة قدرته على زعزعة المشهد السياسي عبر تعبئة عشرات الآلاف من مناصريه للنزول إلى الشارع.

موافقة ضمنية أم تصعيد؟
تعليقا على تلك المسألة رأى المحلل السياسي علي البيدر أن هناك سيناريوهين، الأوّل هو موافقة ضمنية من الصدريين تضمن لهم “عدداً من الوزارات بينها وزارتان سياديتان”.

ورجح أن يكون خيار الموافقة الأقرب إلى الواقع، فيما أشار إلى أن الخيار الآخر هو التصعيد، بحسب ما نقلت فرانس برس..

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