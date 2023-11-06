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بعد الانتخابات.. بولندا تترقّب إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد اليوم

منذ 16 دقيقة
علم بولندا

علم بولندا

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أعلن أحد مساعدي الرئيس البولندي أندريه دودا‭‭ ‬‬أنّه سيكشف مساء اليوم الإثنين قراره بشأن تعيين رئيس جديد للوزراء بعد الانتخابات التي أُجريت الشهر الماضي.

وكتب مارسين ماستاليريك، كبير مستشاري الرئاسة البولندية، على منصة إكس، تويتر سابقًا: “بعد مشاورات ودراسة، اتخذ الرئيس أندريه دودا قرارًا حول ما يسمى بالخطوة الأولى (تعيين حكومة). القرار نهائي..”، مضيفًا أن دودا يعتزم إلقاء خطاب يبثه التلفزيون في وقت لاحق اليوم الإثنين.

وفاز حزب القانون والعدالة الذي حكم بولندا على مدى السنوات الثماني الماضية في انتخابات 15 أكتوبر/ تشرين الأول، لكنه خسر أغلبيته المطلقة ومن غير المرجح أن يجد شريكًا في الائتلاف.

وقالت ثلاثة أحزاب مؤيدة لأوروبا وتحظى بأغلبية في البرلمان إنها مستعدة لتشكيل حكومة برئاسة زعيم الائتلاف المدني دونالد تاسك، وحثت دودا على عدم تأخير تعيينه.

    المصدر :
  • رويترز

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